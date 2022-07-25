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Роналду готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы поскорее сменить клуб

25 Июля 2022 • 21:14 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты, чтобы как можно скорее покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

Ранее была информация, что агент игрока практически договорился с мадридским «Атлетико», а «Юнайтед» готов отпустить нападающего в аренду на один год. При этом добавляется, что мадридцы должны избавиться от Антуана Гризманна.

Пока Роналду находится в Португалии и тренируется в одиночестве на местном стадионе. Игрок в летнее межсезонье так и не появился в стане «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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