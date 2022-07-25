Фанаты «Атлетико» создали хэштег против перехода Роналду

Фанаты мадридского «Атлетико», недовольные потенциальным приходом экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду, создали в соцсетях специальный хэштег.

Хэштег «ContraCR7» получил быстрое распространение в Испании. Болельщики недовольны тем, что Роналду будет получать огромные деньги и при этом его появление нарушит атмосферу в команде. Также в фанатской среде вызывают подозрение возраст футболиста и скорость работы с мячом, которая заметно снизилась в последнее время.

Тем не менее, главный тренер клуба Диего Симеоне положительно смотрит на трансфер, надеясь найти в Роналду идеальную замену Луису Суаресу.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Манчестер Юнайтед», провел в АПЛ 38 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.