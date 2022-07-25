«Арсенал» интересуется полузащитником ПСВ

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника ПСВ Коди Гакпо.

«Интерес «Арсенала» к Гакпо конкретен. ПСВ постарается удержать его еще на один год. «Арсеналу» придется заплатить более 40 миллионов евро», - сообщил в соцсетях британский инсайдер Дин Джонс.

Уточняется, что в это межсезонье «канониры» планировали покупку Рафиньи Диаса, но вингер предпочел перейти в «Барселону». Теперь деньги, зарезервированные на бразильца, «Арсенал» готов потратить на Гакпо.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 27 матчей, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.