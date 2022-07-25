Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель настаивает на приобретении Кунде

25 Июля 2022 • 20:28 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы клуб сделал улучшенное предложение по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, несмотря на то, что игрок близок к переходу в «Барселону».

Ранее была информация, что лондонский клуб практически согласовал переход футболиста, но после в сделку вмешались каталонцы, которые сейчас считается фаворитом.

Однако, как сообщает SPORT, «Челси» не готов сдаваться. Наставник «синих» попросил руководство сделать более выгодное предложение, когда клуб вернется из предсезонного турне по США.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на голкипера Фостера
21:51 · Англия. Премьер-лига
Фаулер поддержал решение «Ливерпуля» пригласить Дарвина Нуньеса
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Лион» готов отпустить Пакета за адекватную цену
21:31 · Англия. Премьер-лига
Роналду прибыл в Англию для переговоров с тен Хагом
21:14 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы поскорее сменить клуб
21:01 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Атлетико» создали хэштег против перехода Роналду
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется полузащитником ПСВ
20:28 · Англия. Премьер-лига
Тухель настаивает на приобретении Кунде
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов сделать улучшенное предложение по Кукурелье
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Спортинга» ответил на вопрос о возвращении Роналду
19:27 · Англия. Премьер-лига
​«300 миллионов евро и Фернандеш»: «Зальцбург» пошутил по поводу требований к «Манчестер Юнайтед» по трансферу Шешко
19:25 · Англия. Премьер-лига
Гарсия стала игроком «Манчестер Юнайтед» 1
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Соломон приостановил контракт с «Шахтёром» и усилил клуб АПЛ из Лондона официально
18:11 · Англия. Премьер-лига
​Тухель сомневается в Кунде – известна причина слухи
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне поддержит трансфер Роналду 3
Все новости
Рекомендуем