Тухель настаивает на приобретении Кунде

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы клуб сделал улучшенное предложение по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, несмотря на то, что игрок близок к переходу в «Барселону».

Ранее была информация, что лондонский клуб практически согласовал переход футболиста, но после в сделку вмешались каталонцы, которые сейчас считается фаворитом.

Однако, как сообщает SPORT, «Челси» не готов сдаваться. Наставник «синих» попросил руководство сделать более выгодное предложение, когда клуб вернется из предсезонного турне по США.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.