«Манчестер Сити» готов сделать улучшенное предложение по Кукурелье

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола настаивает на трансфере защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

«Сити» ранее предлагал за переход футболиста 36 миллионов евро. Стороны не пришли к согласию – «Брайтон» рассчитывает получить не менее 60 миллионов.

Сам Кукурелья выразил разочарование тем, что клуб решил его удержать. «Горожане» готовы сделать улучшенное предложение, сообщает Sport. «Манчестер Сити» недавно расстался с Александром Зинченко и находится в поисках левого защитника.

В прошедшем сезоне Кукурелья провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.