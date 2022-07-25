​«300 миллионов евро и Фернандеш»: «Зальцбург» пошутил по поводу требований к «Манчестер Юнайтед» по трансферу Шешко

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «Манчестер Юнайтед» к Беньямину Шешко из «Ред Булл Зальцбурга». В австрийском клубе отреагировали на новость с юмором.

«Мы хотим 300 миллионов евро и Бруну [Фернандеша]», - говорится в сообщении «быков» на англоязычной страничке клуба в социальных сетях.

Беньямин Шешко является футболистом национальной сборной Словении. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего нападающего в 10 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» до конца лета может расстаться с Криштиану Роналду.