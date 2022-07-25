24-летняя испанская нападающая Лусия Гарсия стала игроком «Манчестер Юнайтед», перейдя из «Атлетика». Новость об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

«Это мечта, которая стала реальностью. Я уже чувствую себя здесь, как дома. В команде великолепная семейная атмосфера, где я постоянно прогрессирую. Я готова отдать на поле все силы, лишь бы у болельщиков был повод гордиться командой», - приводит слова футболистки пресс-служба манчестерского коллектива.

Известно, что контракт заключен до конца сезона 2023/2024. За шесть лет выступлений Лусия сыграла за «Атлетик» 161 матч, в котором отличилась 63 раза.