Манор Соломон воспользовался поправкой ФИФА и приостановил действие своего контракта с украинским «Шахтёром». Техничный израильский полузащитник сезон 2022/2023 проведёт в Английской премьер-лиге. О подписании контракта с Соломоном объявил «Фулхэм».

- Я действительно счастлив и рад оказаться здесь, в «Фулхэме». Мне не терпится ощутить особую атмосферу на стадионе «Крэйвен Коттедж». Здесь собраны отличные игроки, и я полон решимости помочь «Фулхэму» в достижении целей в этом сезоне, - сказал Соломон.

В стартовом туре чемпионата Англии «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль». Матч состоится в субботу, 6 августа.