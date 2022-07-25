Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал своего футболиста за два опоздания.

По сведениям The Sun со ссылкой на The Athletic, нидерландский тренер наказал одного из футболистов команды за два опоздания на собрания команды.

Имя данного игрока не сообщается, но известно, что тен Хаг исключил данного футболиста из стартового состава.

Источник отмечает, что 52-летний наставник «МЮ» уверен, что такое поведение может повлиять на игру футболиста.

В первом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном», игра пройдет 7 августа в 16:00 по московскому времени.