Жюль Кунде близок к переходу в «Барселону», но «Челси», судя по всему, пока не сдаётся в борьбе за защитника. При этом, по данным The Guardian, лондонцы могут в ближайшее время отозвать своё предложение. Это произойдёт в том случае, если в переговорах не произойдёт положительного прорыва.

Отмечается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель сомневается в Жюле Кунде. Немецкий специалист не совсем уверен в этом футболисте из-за его роста (178 сантиметров). Тухель опасается, что в Английской премьер-лиге центральному защитнику с таким ростом будет сложно.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Жюля Кунде в 60 миллионов евро.