​Симеоне поддержит трансфер Роналду

В прессе продолжают обсуждать возможное возвращение Криштиану Роналду в Мадрид. Правда, звёздный португалец может вернуться не в «Реал», а в «Атлетико», что, конечно, вызовет негативную реакцию среди фанатов обеих клубов.

Между тем, испанская Marca сообщает о том, что с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне ещё никто не советовался по поводу возможного трансфера Криштиану Роналду. При этом аргентинский тренер поддержит сделку, когда и если дело дойдёт до её согласования.

Ранее сообщалось, что на жену Диего Симеоне в социальных сетях подписалась вторая половинка Криштиану Роналду.