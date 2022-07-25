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​Симеоне поддержит трансфер Роналду

25 Июля 2022 • 17:40 Комментировать (3)

В прессе продолжают обсуждать возможное возвращение Криштиану Роналду в Мадрид. Правда, звёздный португалец может вернуться не в «Реал», а в «Атлетико», что, конечно, вызовет негативную реакцию среди фанатов обеих клубов.

Между тем, испанская Marca сообщает о том, что с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне ещё никто не советовался по поводу возможного трансфера Криштиану Роналду. При этом аргентинский тренер поддержит сделку, когда и если дело дойдёт до её согласования.

Ранее сообщалось, что на жену Диего Симеоне в социальных сетях подписалась вторая половинка Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Диего Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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