«Тоттенхэм» поборется с «Ювентусом» за Дзаньоло

Лондонский «Тоттенхэм» вступил в активную борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее на футболиста претендовал также туринский «Ювентус», сообщает Tuttosport.

В течение нескольких месяцев «старая синьора» была самым благополучным вариантов для футболиста «волков», однако накануне стало известно, что игрока хотят видеть у себя боссы «Тоттенхэма».

23-летний футболист атакующего плана играет в «Роме» с лета 2018 года. За это время игрок сыграл в футболке римской команды 111 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча.

В прошлом сезоне игрок провел в «Роме» 42 матча, в которых отметился восемью голами. Победным стал его гол в финале Лиги конференций в ворота «Фейеноорда».