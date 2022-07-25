Сон: Хочется побить голевой рекорд АПЛ, установленный вместе с Кейном

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин заявил, что хочет побить прошлогодний рекорд по голам вместе с Гарри Кейном.

Сон сказал GQ Korea, что в прошлом сезоне они вместе с форвардом Гарри Кейном забили 41 мяч, что стало лучшим результатом среди атакующих дуэтов в Английской премьер-лиге. Игрок заявил, что с Кейном их объединяет сильное желание совершенствоваться, ведь они похоже не только по навыкам, но и футбольным характеристикам.

Сон отметил, что хотел бы побить рекорд голам, установленный в минувшем сезоне чемпионата Англии.

Напомним, что в первом туре АПЛ «Тоттенхэм» встретится с «Саутгемптоном» 6 августа.