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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон: Хочется побить голевой рекорд АПЛ, установленный вместе с Кейном

25 Июля 2022 • 16:42 Комментировать (1)

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин заявил, что хочет побить прошлогодний рекорд по голам вместе с Гарри Кейном.

Сон сказал GQ Korea, что в прошлом сезоне они вместе с форвардом Гарри Кейном забили 41 мяч, что стало лучшим результатом среди атакующих дуэтов в Английской премьер-лиге. Игрок заявил, что с Кейном их объединяет сильное желание совершенствоваться, ведь они похоже не только по навыкам, но и футбольным характеристикам.

Сон отметил, что хотел бы побить рекорд голам, установленный в минувшем сезоне чемпионата Англии.   

Напомним, что в первом туре АПЛ «Тоттенхэм» встретится с «Саутгемптоном» 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Сон Хынмин
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