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​Обидевшийся «Челси» не продаст «Барселоне» двух защитников слухи

25 Июля 2022 • 15:39 Комментировать

Этим летом «Челси» и «Барселона» не раз пересекались на трансферном рынке. Так, например, лондонцы и каталонцы активно борются за Жюля Кунде из «Севильи». «Челси» в какой-то момент уже договорился с андалузским клубом, однако самого игрока вариант с «Барселоной» привлекает больше, и, судя по всему, Кунде отправится именно на «Камп Ноу».

В «Челси» обиделись на «Барселону» и решили заблокировать переговоры с каталонцами по двум своим защитникам. Речь идёт о Сесаре Аспиликуэте и Маркосе Алонсо. Вероятно, футболисты не будут проданы каталонскому клубу, пишет испанский Sport. 

Ближайший официальный матч «Челси» проведёт 6 августа – против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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