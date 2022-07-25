Этим летом «Челси» и «Барселона» не раз пересекались на трансферном рынке. Так, например, лондонцы и каталонцы активно борются за Жюля Кунде из «Севильи». «Челси» в какой-то момент уже договорился с андалузским клубом, однако самого игрока вариант с «Барселоной» привлекает больше, и, судя по всему, Кунде отправится именно на «Камп Ноу».

В «Челси» обиделись на «Барселону» и решили заблокировать переговоры с каталонцами по двум своим защитникам. Речь идёт о Сесаре Аспиликуэте и Маркосе Алонсо. Вероятно, футболисты не будут проданы каталонскому клубу, пишет испанский Sport.

Ближайший официальный матч «Челси» проведёт 6 августа – против «Эвертона».