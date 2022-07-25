«Вест Хэм» запланировал новую встречу с Костичем

Лондонский «Вест Хэм» запланировал новую встречу по трансферу полузащитника Филипа Костича из франкфуртского «Айнтрахта». По информации журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, скоро «молотобойцы» вновь попытаются убедить игрока принять предложенные условия контракта.

Ранее «Вест Хэм» не смог договориться с Костичем об условиях контракта, но сам игрок открыт к переходу. «Молотобойцы» также не завершили переговоры с франкфуртским «Айнтрахтом», но ожидается, что соглашение с немцами является вопросом времени.

Агент Костича сейчас занят трансфером Джанлуки Скамакки в «Вест Хэм». Как только сделка завершится, стороны смогут продолжить обсуждение условий контракта.