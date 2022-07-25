«МЮ» может купить Шешко и отдать в аренду в «Зальцбург»

«Манчестер Юнайтед» задумывается над тем, чтобы приобрести у «Зальцбурга» нападающего Беньямина Шешко, а затем отдать в аренду австрийскому клубу на один сезон. По информации от Sport Klub, «Зальцбургу» больше нравится такой вариант сделки.

Отметим, что 19-летний Шешко в прошлом сезоне провёл 24 матча в чемпионате Австрии за «Зальцбург». Словенец в этих матчах отметился 5 забитыми мячами. При этом футболист отличился голом уже в новом сезоне, где был сыгран всего один поединок.

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу очень нравится кандидатура Шешко. Нидерландец считает, что Беньямин может вырасти в топ-форварда.