Ананко: В будущем Головину необходимо сменить лигу

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал будущее полузащитника «Монако» Александра Головина.

«С сильными игроками, конечно, быстрее растешь, так что другой чемпионат рано или поздно Головину будет необходим. Тут нужно смотреть по тому, чего хочет сам Александр», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

Эксперт считает, что уровень футбола в Англии превосходит французскую лигу, хотя с другой стороны в АПЛ можно сесть на скамейку и долго там просидеть.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 8 ассистов.