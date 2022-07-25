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«Челси» нашёл новый клуб для Вернера

25 Июля 2022 • 14:49 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер этим летом может вернуться в немецкий «РБ Лейпциг», который два года назад продал футболиста «пенсионерам» за 50 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Germany.

Отмечается, что всё пока находится на ранней стадии, но все стороны заинтересованы в сделке. Пока неизвестно, сколько будет требовать за трансфер своего нападающего лондонский «Челси».

Вернер хочет покинуть «Стэмфорд Бридж», так как не получает в команде должного количества игрового времени. За два года в составе «Челси» немец выиграл три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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