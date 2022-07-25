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Ромеро утверждает, что «Барселона» согласовала трансфер Кунде ещё в субботу

25 Июля 2022 • 14:45 Комментировать

Инсайдер Херард Ромеро утверждает, что каталонская «Барселона» согласовала с «Севильей» трансфер защитника Жюля Кунде ещё в «Севилью». Источник сообщает, что «сине-гранатовые» уже отправили документы для подписи спортивному директору андалузцев Рамону Мончи.

При этом другие источники ранее твердили, что Кунде ближе к переходу в «Челси», чем в «Барселону». Также ходили слухи, что «Севилья» якобы согласовывает с «Челси» последние детали трансфера, включая сроки выплат и будущие бонусы.

Напомним, что Кунде в данный момент находится в Португалии, где тренируется с «Севильей» на предсезонных сборах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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