Ромеро утверждает, что «Барселона» согласовала трансфер Кунде ещё в субботу

Инсайдер Херард Ромеро утверждает, что каталонская «Барселона» согласовала с «Севильей» трансфер защитника Жюля Кунде ещё в «Севилью». Источник сообщает, что «сине-гранатовые» уже отправили документы для подписи спортивному директору андалузцев Рамону Мончи.

При этом другие источники ранее твердили, что Кунде ближе к переходу в «Челси», чем в «Барселону». Также ходили слухи, что «Севилья» якобы согласовывает с «Челси» последние детали трансфера, включая сроки выплат и будущие бонусы.

Напомним, что Кунде в данный момент находится в Португалии, где тренируется с «Севильей» на предсезонных сборах.