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У «Челси» три запасных варианта в случае перехода Кунде в «Барселону»

25 Июля 2022 • 14:10 Комментировать

Если лондонский «Челси» проиграет борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде каталонской «Барселоне», руководство клуба обратит внимание на три альтернативных варианта. По информации журналиста Низара Кинселлы, таковыми являются Преснел Кимпембе из «ПСЖ», Милан Шкриньяр из «Интера» и Йошко Гвардиол из «РБ Лейпцига».

Что интересно, каждый из этих трансферов будет очень сложно провернуть. Шкриньяра очень сильно хочет купить «ПСЖ», «РБ Лейпциг» не хочет отпускать Гвардиола, а Кимпембе намерен остаться в том же «ПСЖ» и продолжать бороться за место в основе.

Напомним, что ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель пожаловался на активность клуба на трансферном рынке.

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