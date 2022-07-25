Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем: «Всегда буду любить Холанна»

25 Июля 2022 • 14:04 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заявил, что скучает по нападающему Эрлингу Холанну, который этим летом покинул «шмелей» и за 75 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити», где уже успел забить свой дебютный мяч в товарищеской встрече против мюнхенской «Баварии».

«Кончено, я любил нашу старую «девятку» в лице Холанна. Я скучаю по нему. Я по-прежнему его люблю и всегда буду любить», – цитирует английского полузащитника официальный сайт дортмундской «Боруссии».

Напомним, что сам Беллингем может уйти на повышение через год. Игрока хотят заполучить мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» согласовал трансфер защитника из Бундеслиги
14:52 · Англия. Премьер-лига
Ананко: В будущем Головину необходимо сменить лигу
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл новый клуб для Вернера
14:45 · Англия. Премьер-лига
Ромеро утверждает, что «Барселона» согласовала трансфер Кунде ещё в субботу
14:10 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» три запасных варианта в случае перехода Кунде в «Барселону»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Всегда буду любить Холанна»
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не обращался к «Ливерпулю» по поводу Фирмино
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» должен продать двух игроков, чтобы освободить место для Роналду 2
12:58 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Кукурелья счастлив в «Брайтоне»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года
12:20 · Англия. Премьер-лига
Эду рассказал, как смог переманить Жезуса в «Арсенал»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о Холанне: «Он уже один из лучших в мире»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» установил цену на Терье
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не сможет перехватить Мукиеле у «ПСЖ», «синие» очень поздно взялись за сделку
11:53 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала»: «Никогда не стану подписывать игрока, который не подходит Артете»
Все новости
Рекомендуем