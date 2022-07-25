Беллингем: «Всегда буду любить Холанна»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заявил, что скучает по нападающему Эрлингу Холанну, который этим летом покинул «шмелей» и за 75 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити», где уже успел забить свой дебютный мяч в товарищеской встрече против мюнхенской «Баварии».

«Кончено, я любил нашу старую «девятку» в лице Холанна. Я скучаю по нему. Я по-прежнему его люблю и всегда буду любить», – цитирует английского полузащитника официальный сайт дортмундской «Боруссии».

Напомним, что сам Беллингем может уйти на повышение через год. Игрока хотят заполучить мадридский «Реал» и «Ливерпуль».