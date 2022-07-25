«Атлетико» должен продать двух игроков, чтобы освободить место для Роналду

Мадридский «Атлетико» может пойти на большие жертвы ради трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Как сообщает журналист Давид Медина в социальных сетях, «матрасникам» нужно продать двух футболистов, чтобы освободить место для Роналду.

«Атлетико» в данный момент остаётся единственным клубом, с которым связывают Роналду. Португалец хочет перейти в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Напомним, «Манчестер Юнайтед» финишировал на 6 месте в АПЛ и не примет участие в самом престижном еврокубке.

Ранее Роналду выступал за мадридский «Реал». За всю свою карьеру португалец забил в ворота «Атлетико» 25 голов.