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«Атлетико» должен продать двух игроков, чтобы освободить место для Роналду

25 Июля 2022 • 13:02 Комментировать (2)

Мадридский «Атлетико» может пойти на большие жертвы ради трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Как сообщает журналист Давид Медина в социальных сетях, «матрасникам» нужно продать двух футболистов, чтобы освободить место для Роналду.

«Атлетико» в данный момент остаётся единственным клубом, с которым связывают Роналду. Португалец хочет перейти в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Напомним, «Манчестер Юнайтед» финишировал на 6 месте в АПЛ и не примет участие в самом престижном еврокубке.

Ранее Роналду выступал за мадридский «Реал». За всю свою карьеру португалец забил в ворота «Атлетико» 25 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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