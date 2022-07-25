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Поттер: «Кукурелья счастлив в «Брайтоне»

25 Июля 2022 • 12:58 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал спекуляции вокруг будущего защитника Марка Кукурельи, которого пресса связывает с переходом в «Манчестер Сити». Напомним, «чайки» якобы требуют от горожан 60 миллионов евро за трансфер испанца.

«Кукурелья счастлив в «Брайтоне». Ему нелегко из-за всех слухов, это нормально, ведь он человек. Для каждого игрока наступление трансферного окна – это возможность. Тебя связывают с одним, другим клубом. Такова реальность», – заявил Поттер на пресс-конференци.

Напомним, что Кукурелья провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге после своего перехода в «Брайтон» из «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Грэм Поттер Трансферы футбола - лето 2022
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