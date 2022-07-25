Поттер: «Кукурелья счастлив в «Брайтоне»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал спекуляции вокруг будущего защитника Марка Кукурельи, которого пресса связывает с переходом в «Манчестер Сити». Напомним, «чайки» якобы требуют от горожан 60 миллионов евро за трансфер испанца.

«Кукурелья счастлив в «Брайтоне». Ему нелегко из-за всех слухов, это нормально, ведь он человек. Для каждого игрока наступление трансферного окна – это возможность. Тебя связывают с одним, другим клубом. Такова реальность», – заявил Поттер на пресс-конференци.

Напомним, что Кукурелья провёл всего один сезон в Английской премьер-лиге после своего перехода в «Брайтон» из «Хетафе».