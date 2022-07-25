Эду рассказал, как смог переманить Жезуса в «Арсенал»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду рассказал журналистам о том, как шли переговоры о переход экс-нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

«Я работал и с Габриэлем в национальной сборной. Я знаю его, я знаю его семью и поэтому я решил сначала поговорить с окружением игрока», — сказал в интервью Эду The Athletic.

Представитель «Арсенала» признался, что сказал форварду вещь, с которой Жезус не мог не согласиться.

«Я сказал: «Габриэль, я здесь, чтобы попытаться подписать тебя, но не Габриэля из этого сезона. Я хочу Габриэля из прошлых сезонов. В этом году ты потерял свой блеск», - сказал Эду.

После этого Жезус посмотрел на спортивного директора «Арсенала» и ответил: «Ты прав».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.