Де Брёйне – о Холанне: «Он уже один из лучших в мире»

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями от выступлений новичка команды Эрлинга Холанна в новом сезоне.

«Это нормально, что болельщики взволнованы приходом Холанна. Только посмотрит на его статистику, он уже является одним из лучших в мире. Когда подписываешь игрока такого калибра, ожидания всегда будут высокими. Тем не менее, не видно, что Эрлинг ощущает какое-либо давление», – цитирует де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Холанн недавно забил свой дебютный гол за «Манчестер Сити» в товарищеском матче против мюнхенской «Баварии». Игрок обошёлся команде Хосепа Гвардиолы в 75 миллионов евро.