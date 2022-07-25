«Ренн» установил цену на Терье

«Ренн» не согласен отпустить нападающего Мартена Терье менее чем за 40 миллионов евро.

Ранее была информация, что в форварде заинтересован «Вест Хэм», который ищет футболиста, способного составить конкуренцию Майклу Антонио. Кроме того, в борьбу за игрока готов ввязаться «Ливерпуль», если клуб покинет Роберто Фирмино.

«Ренн» готов отпустить нападающего, но хочет за него 40 миллионов евро, сообщает BUT. Несколько дней назад сам Терье заявил, что его все устраивает в нынешнем клубе и он не собирается менять команду.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.