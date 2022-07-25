«Челси» не сможет перехватить Мукиеле у «ПСЖ», «синие» очень поздно взялись за сделку

Лондонский «Челси» не сможет перехватить у «ПСЖ» защитника «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле. По информации от Sky Sport Germany, «пенсионеры» слишком поздно предприняли попытку заполучить француза.

Таким образом Мукиеле, как и ожидалось, отправится в «ПСЖ». Француз обойдётся парижскому клубу в 15 миллионов евро, так как у него остаётся всего год по контракту с «РБ Лейпцигом». Ранее «ПСЖ» уже уладил последние детали сделки и завершил бумажную работу.

Мукиеле был интересен главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю, но француз не был приоритетной целью «синих». Лондонский клуб в данный момент до сих пор пытается совершить трансфер Жюля Кунде из «Севильи».