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Спортивный директор «Арсенала»: «Никогда не стану подписывать игрока, который не подходит Артете»

25 Июля 2022 • 11:53 Комментировать

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар заявил, что никогда не стал бы подписывать в команду футболиста, который не подходил бы под идеи главного тренера Микеля Артеты.

«Я никогда не стану подписывать игрока, который не подходил бы под идеи Артеты. Это не трансферы Эду или Артеты, а трансферы «Арсенала», – цитирует спортивного директора «канониров» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Арсенал» этим летом подписал Маркиньоса, Фабиу Вийера, Мэтта Тёрнера, Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.

В прошлом сезоне «канониры» финишировали на пятом месте в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Эду Гаспар
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