Спортивный директор «Арсенала» Гаспар: «Деку всегда говорил мне, что Рафинья хочет только в «Барселону»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника Рафиньи Диаса, который перебрался из «Лидса» в каталонскую «Барселону».

«Деку всегда говорил мне, что Рафинья хочет только в «Барселону». Новые трансферы? Нам нужно быть готовыми», – цитирует Гаспара итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее лондонский «Челси» согласовал с «Лидсом» трансфер Рафиньи за 70 миллионов евро и вроде бы выиграл борьбу у «Арсенала». Но игрок хотел перейти в «Барселону», поэтому решил подождать и воспользоваться шансом присоединиться к команде Хави Эрнандеса.