«Тоттенхэм» нацелился на Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Главный тренер «шпор» Антонио Конте старается укрепить центр обороны, и Шкриньяр стал одной из главный целей итальянского специалиста, сообщает Sport Witness.

Ранее защитник был связан с переходом в «ПСЖ», но клубы не смогли сойтись в финансовых условиях сделки. Кроме того, «Интер» некоторое время назад раздумал продавать футболиста, после того как клуб потерпел неудачу в трансфере Глейсона Бремера, который предпочел перейти в «Ювентус».

В прошедшем сезоне Шкриньяр провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 3 гола.