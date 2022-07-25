Матеус Нунес не намерен покидать португальский «Спортинг»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес не намерен покидать клуб, несмотря на интерес «Ливерпуля».

Согласно португальскому изданию O Jogo, главный тренер «Спортинга» Аморим не намерен отпускать Нунеса этим летом и убедил 23-летнего футболиста остаться в команде как минимум еще на один год.

Контракт игрока истекает только через четыре года. Уточняется, что в будущем португальцы будут готовы отпустить полузащитника не менее чем за 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.