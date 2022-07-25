«Барселона» интересовалась Магуайром, но игрок отклонил предложение

В это межсезонье «Барселона» сделала предложение защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру, но футболист предпочел остаться в английском клубе.
«Некоторые игроки, особенно после критики, обрушившейся на них по ходу сезона, с радостью бы приняли предложение, если бы оно поступило от «Барселоны». Но Гарри решил сосредоточиться на игре в «Манчестер Юнайтед», - цитирует газета The Mirror источник, близкий к защитнику.
В прошлом сезоне Магуайр был несколько раз освистан фанатами за то, что допустил ряд ошибок в матчах чемпионата Англии.
Футболист провел в сезоне 2021/22 30 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол.