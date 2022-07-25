Скамакка прибыл в Англию для перехода в лондонский клуб

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка с каждым днем все ближе к переходу в лондонский «Вест Хэм». Как сообщил портал Goal.com, 23-летний итальянский нападающий прилетел на Туманный Альбион для подписания контракта с «молотобойцами».

Сегодня, 25 июля, футболист пройдет медицинское обследование, после которого поставит подпись под трудовым соглашением. Трансфер Скамакки обойдется английскому клубу в 35,5 миллиона фунтов (~42 миллиона евро).

В минувшем сезоне Джанлука принял участие в 36 поединках итальянской Серии А, отметившись 16 забитыми мячами (один – с пенальти).