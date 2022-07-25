«Фулхэм» хочет купить нового голкипера, пока есть два варианта – игроки «Арсенала» и «Барселоны»

Лондонский «Фулхэм» продолжает поиски нового голкипера. По информации журналиста Фабрицио Романо, «дачники» в данный момент рассматривают двух кандидатов – Бернда Лено из лондонского «Арсенала» и Норберто Нето из каталонской «Барселоны».

Напомним, что «Фулхэм» уже долгое время ведёт переговоры с «Арсеналом» по трансферу Лено, но компромисс до сих пор так и не был достигнут, так как «канониры» требуют за своего запасного голкипера 15 миллионов евро.

В то же время главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять Нето, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Именно поэтому «Фулхэм» обратил внимание на бразильца.