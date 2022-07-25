«Челси» готов перехватить у «ПСЖ» защитника из Бундеслиги

Лондонский «Челси» включился в гонку за защитником «РБ Лейпцига» Норди Мукиеле, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Журналист Санти Ауна, лондонский клуб уже предпринял попытки перехватить француза.

Ранее «ПСЖ» договорился с «РБ Лейпцигом» о трансфере Мукиеле за сумму в районе 15 миллионов евро. У игрока оставался всего год по контракту с немецком клубом, поэтому команда Доменико Тедеско согласилась отпустить его по сниженной ценей.

Отмечается, что «Челси» готов включить в сделку по Мукиеле своего нападающего Тимо Вернера, который перешёл в стан «синих» как раз из «РБ Лейпцига», где в своём последнем сезоне забил свыше 30 мячей во всех турнирах.