«Манчестер Юнайтед» стимулирует тен Хага большим бонусом за выход в Лигу чемпионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» обозначило перед главным тренером команды Эриком тен Хагом основную задачу на сезон-2022/2023. Как информирует таблоид The Sun, «красные дьяволы» должны завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Источник отмечает, что если поставленная цель будет достигнута, голландскому тренеру светит серьезная надбавка к заработной плате. Боссы клуба заплатят тен Хагу бонус в размере 3,5 миллиона евро.

Напомним, что прошлый розыгрыш английской Премьер-лиги «красные дьяволы» завершили лишь на шестой строчке. В новом сезоне манкунианцы выступят в Лиге Европы.