"Атлетико" готов поспорить с "Барселоной" за Аспиликуэту

Мадридский «Атлетико» готов составить конкуренцию «Барселоне» в гонке за подписание защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

Ранее главный тренер лондонского клуба Томас Тухель заявил, что готов заблокировать переход испанского футболиста в «Барселону». Немецкий специалист недоволен тем, что «Барса» активно вмешивается в подготовку «Челси» к новому сезону.

Новым кандидатом на игрока может стать «Атлетико», сообщает FutbolTotalCF. Мадридцы, в отличие от каталонского клуба, готовы заплатить за Аспиликуэту 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.