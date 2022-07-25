«Челси» готов продлить аренду Лукаку ещё на один сезон

«Челси» не против того, чтобы оставить нападающего Ромелу Лукаку еще на один сезон в миланском «Интере».

В начале летнего межсезонья форвард перешел в итальянский клуб на правах годичной аренды, однако лондонцы рассматривают варианты продления соглашения еще на один сезон, сообщает Daily Telegraph.

Лукаку перешел в «Челси» в прошлом году, но не смог вписаться в стиль игры Томаса Тухеля. Летом нападающий вернулся в «Интер» за 8 миллионов евро, и «Челси» склоняется к тому, чтобы оставить форварда еще на один сезон. Контракт Лукаку с «Челси» заканчивается через четыре года.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 8 голов.