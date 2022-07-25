Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону».

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу футболиста зашли в тупик, однако, как пишет немецкий журналист Кристиан Фальк, «Барселона» готова финализировать подписание защитника после окончания предсезонного турне по США.

31-летний Алонсо не является твердым игроком основного состава лондонского клуба, а каталонцы, в свою очередь, находятся в поиске игрока, способного составить конкуренцию Жорди Альбе на правом фланге обороны.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.