Тен Хаг просит руководство «МЮ» заплатить 40 миллионов евро за защитника из Серии А

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг просит руководство клуба заплатить требуемые 40 миллионов евро за защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что тен Хаг очень хотел бы видеть в своей команде Дюмфриса. При этом миланскому «Интеру» в это трансферное окно нужно продать минимум двух футболистов, чтобы решить финансовые проблемы. Помимо Дюмфриса команду может также покинуть Милан Шкриньяр, который пока так и не может завершить своей трансфер в «ПСЖ».

Дюмфрис в прошлом сезоне отметился 5 голами и 4 результативными передачами в итальянской Серии А.