«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий Антони Марсьяль может уйти из «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. По сообщениям таблоида Mirror, на игрока есть спрос в итальянском чемпионате.

Как информирует источник, оформить трансфер Марсьяля желает туринский «Ювентус». «Старая синьора» не собирается тянуть и готова подписать француза этим летом.

При этом манкунианцы не планируют продавать форварда. Новый наставник команды Эрик тен Хаг намерен дать шанс Антони.

В прошлом сезоне Марсьяль выступал на правах аренды за «Севилью». На его счету лишь одна голевая передача в девяти играх за андалусийскую команду.