Романо: «В последующие дни «Челси» будет очень активен на трансферном рынке»

Журналист Фабрицио Романо в эфире своего подкаста сообщил, что лондонский «Челси» в последующие дни будет проявлять серьёзную активность на трансферном рынке.

Напомним, в данный момент известно лишь о том, что «синие» работают над сделками по трансферу Жюля Кунде из «Севильи» и Преснела Кимпембе из «ПСЖ», но при этом «пенсионеры» ещё далеки от приобретения одного из этих игроков.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель пожаловался на работу клуба во время трансферного окна. К сегодняшнему дню «пенсионеры» подписали лишь двух игроков – Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга. Тухель хочет подписать в «Челси» ещё двух защитников и одного атакующего игрока.