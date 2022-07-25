Фабиан Руис отказался переходить в «Вест Хэм»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис негативно отреагировал на интерес «Вест Хэма».

Английский клуб ищет центрального полузащитника, способного заменить Деклана Райса, который в этом или следующем сезоне может покинуть команду. Среди кандидатов на эту позицию рассматривался Руис, но игрок не планирует переход в «Вест Хэм», сообщает Calcio Napoli.

26-летний полузащитник находится в расцвете свое карьеры и готов рассматривать предложения от команд, выступающих в Лиге чемпионов. Уточняется, что трансферная стоимость игрока может составлять 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.