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Фабиан Руис отказался переходить в «Вест Хэм»

25 Июля 2022 • 09:58 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис негативно отреагировал на интерес «Вест Хэма».

Английский клуб ищет центрального полузащитника, способного заменить Деклана Райса, который в этом или следующем сезоне может покинуть команду. Среди кандидатов на эту позицию рассматривался Руис, но игрок не планирует переход в «Вест Хэм», сообщает Calcio Napoli.

26-летний полузащитник находится в расцвете свое карьеры и готов рассматривать предложения от команд, выступающих в Лиге чемпионов. Уточняется, что трансферная стоимость игрока может составлять 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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