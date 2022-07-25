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Спортивный директор «Арсенала» Гаспар: «Маркиньос – часть долгосрочного проекта, нам нужно быть осторожными»

25 Июля 2022 • 09:48 Комментировать

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар объяснил роль в команде новичка Маркиньоса, который перейдя из бразильского «Сан-Паулу» стал первым трансфером «канониров» в это межсезонье.

«Нам нужно быть очень осторожными. Маркиньос – часть долгосрочного проекта, ему нужно адаптироваться и постепенно вовлекаться в процесс. Нам нужно быть спокойными, я уже сообщил его семье, что у нас есть большие планы на него. Мы позаботимся о Маркиньосе», – цитирует Гаспара журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что помимо Маркиньоса «Арсенал» совершил ещё три трансфера, купив Фабиу Вийера, Габриэля Жезуса и Александра Зинченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар Маркиньос Аленсар
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