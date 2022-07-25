«Милан» включился в гонку за восходящей звездой английского футбола

Английский талант Карни Чуквуэмека, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», пользуется большим спросом на трансферном рынке. Как сообщил инсайдер Николо Скира посредством своих соцсетей, заполучить 18-летнего футболиста намерен «Милан».

В свою очередь английский клуб готов продать игрока за определенную сумму. Боссы «Астон Виллы» оценили полузащитника в 23,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Чуквуэмеке со стороны каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Карни сыграл 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.