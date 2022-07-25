«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда, который может заменить Роналду

Словенский нападающий Беньямин Шешко, который выступает в австрийском чемпионате за «РБ Зальцбург», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах 19-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы считают Шешко достаточно перспективным игроком, но пока не вступали в переговоры по его трансферу.

Также в услугах Беньямина заинтересован еще один представитель АПЛ – «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне перспективный нападающий принял участие в 24 поединках, отметившись пятью забитыми мячами.