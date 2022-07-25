Далот высказался о Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду, ранее заявившем о желании сменить клубную прописку этим летом.

«Мое мнение - Роналду важен для команды. Знаем, что у него возникли кое-какие семейные обстоятельства. Надеюсь, что все будет хорошо», - передает слова футболиста The Telegraph.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав с «красными дьяволами» двухлетнее трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги 37-летний бомбардир отметился 18 забитыми мячами (три – с пенальти) и тремя результативными передачами в 30 встречах.