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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот высказался о Роналду

25 Июля 2022 • 08:42 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду, ранее заявившем о желании сменить клубную прописку этим летом.

«Мое мнение - Роналду важен для команды. Знаем, что у него возникли кое-какие семейные обстоятельства. Надеюсь, что все будет хорошо», - передает слова футболиста The Telegraph.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав с «красными дьяволами» двухлетнее трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги 37-летний бомбардир отметился 18 забитыми мячами (три – с пенальти) и тремя результативными передачами в 30 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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