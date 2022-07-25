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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон дал прогноз на победителя Лиги чемпионов - это клуб АПЛ

25 Июля 2022 • 08:21 Комментировать

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» станет следующим триумфатором Лиги чемпионов.

«Мой выбор пал на «Манчестер Сити», потому что я считаю «горожан» лучшей командой мира. Моя ставка на их победу в Лиге чемпионов сделана из-за всего того, чего они добились при Хосепе Гвардиоле. Они должны победить, хотя сделать это будет очень непросто», - передает слова эксперта Sportskeeda.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» добрался до полуфинальной стадии, где по сумме двухматчевого противостояния уступил мадридскому «Реалу».

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Манчестер Сити Пол Мерсон
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