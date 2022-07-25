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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп предсказал чемпиона АПЛ - это не «Ливерпуль»

25 Июля 2022 • 07:15 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от старта нового розыгрыша английской Премьер-лиги. В беседе с журналистами немецкий тренер предсказал будущего триумфатора турнира.

«Главная цель «Ливерпуля» - попадание в Лигу чемпионов. Что касается борьбы за чемпионство, это будет невероятная схватка. Не знаю, кто именно будет участвовать в ней, но, судя по всему, титул снова достанется «Манчестер Сити». Посмотрим, как все сложится. Жду с нетерпением старта сезона», - передает слова специалиста Sky Sports.

В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на втором месте в АПЛ, уступив «Манчестер Сити» всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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