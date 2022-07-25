Фанаты «Атлетико» грубо оскорбили Роналду и устроили бойкот его трансферу

Последние дни в европейской прессе активно обсуждается потенциальный трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в мадридский «Атлетико». На эту новость фанаты «матрасников» отреагировали с возмущением. Болельщики не хотят видеть в команде форварда, долгое время выступавшего за злейшего врага «Атлетико» - «Реал».

По сообщениям таблоида Mirror, поклонники развернули кампанию против перехода Роналду. В соцсетях болельщики негативно высказываются о трансфере 37-летней звезды.

Один из фанатов написал следующее: «Если «Атлетико» сделает это, я отпишусь от них. Мы не собираем мусор».

Этим летом Роналду заявил о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

Заклятый враг «Реала» близок к подписанию Роналду